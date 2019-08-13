РИАМО - 13 авг. Возведение моста к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме проинспектировали специалисты Мосгосстройнадзора вместе с коллегами из Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), объект протяженностью в 530 метров возводят с применением технологий Крымского моста, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В Москве все чаще стараются применять современные технологические решения при строительстве мостов. Новые технологии не только повышают уровень качества выполняемых, но и сокращают сроки строительства.

«На данном сооружении при устройстве фундамента опор моста использовались комбинированные сваи: полые в нижней части и заполненные бетоном в верхней, забивка которых в грунт осуществлялась как вертикально, так и под расчетным углом, обеспечивая надежность и долговечность сооружения. Эта технология была применена и успешно зарекомендовала себя при строительстве Крымского моста через Керченский пролив», - говорится в сообщении.

Мосгорстройнадзор мониторит ход строительства этого моста и проводит регулярные проверки. Самое пристальное внимание уделяется строжайшему соблюдению строительных технологий и качеству работ.

Данный мост возводится подрядчиком ПАО «Мостотрест» в рамках проекта реконструкции Симоновской набережной от Южного речного вокзала до Второго Южнопортового проезда. Его главная задача — обеспечить проезд машин к парку развлечений «Остров мечты».

Новые дорожно-мостовые объекты на сегодняшний день возводятся по всей Москве. Только с начала 2019 года Мосгосстройнадзором выдано 32 заключения о соответствии и оформлено 27 разрешений на их ввод в эксплуатацию.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме в Москве. Это ключевой градостроительный проект, который нацелен на улучшение качества городской среды, повышение инвестиционной привлекательности российской столицы и создание новых рабочих мест. Инвестиции в проект составляют 1,5 миллиарда долларов.