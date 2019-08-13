РИАМО - 13 авг. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Московской области существует и успешно функционирует отдел по работе с обращениями граждан, при написании вопроса или жалобы следует указать ряд обязательных данных, говорится в сообщении ведомства.

Если гражданину нужна информация, какие-либо разъяснения на действия (бездействия) должностных лиц управления, то необходимо написать обращение.

«При этом следует указать следующие данные: наименование структурного подразделения управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области, в которое направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица; свои данные (фамилию, имя, отчество, почтовый адрес), по которому должны быть направлены ответы, уведомления», - говорится в сообщении.

Также обратившийся должен изложить суть предложения, заявления или жалобы, поставить личную подпись и дату. В подтверждение своих доводов гражданин прилагает к обращению (жалобе) копии документов, подтверждающих его правоту.

Письменное обращение, поданное в соответствии с ФЗ-59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть продлен не более, чем на 30 дней с уведомлением гражданина о продлении срока его рассмотрения.

В период рассмотрения обращения гражданин имеет право предоставлять дополнительные документы и материалы, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме; знакомиться с документами, материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других лиц и если в них не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

Также можно получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев уведомления о переадресации письменного обращения в управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области или должностному лицу, в компетенции которого входит решение поставленных в обращении вопросов.

Помимо письменного обращения можно воспользоваться услугами интернет-приемной официального сайта УФССП России по Московской области, обратиться в центр консультативной поддержки сторон исполнительного производства по телефону 8(495)580-59-50 или позвонить по телефону доверия: 8(495) 580-59-38.