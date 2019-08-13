РИАМО - 13 авг. Завершилось строительство 10 новых объектов на территории Московской области, они уже получили свои заключения о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС), говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора региона.

«После получения ЗОС, по каждому из объектов застройщики приступил к подготовке документов на ввод в эксплуатацию», – казал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

Среди достроенных объектов, получивших ЗОСы, — два жилых дома в поселке Мещерино Ленинского городского округа, школа на 550 мест в Долгопрудном и корпус детского оздоровительного центра «Призыв» в поселении Малаховка городского округа Люберцы.

Кроме того, свои заключения получили новые птичники в Наро-Фоминском округе, производственно-складской корпус завода бытовой электроники LG в Рузе, а также склад в Раменском горокруге, корпус завода по производству теплоизоляционных материалов и фасонных изделий в Ступине.

ЗОСы получили также объекты линейной и коммунальной инфраструктуры, которые находятся на территории городских округов Воскресенск и Серпухов.

Общая площадь возведенных в области объектов составила более 81 тысячи квадратных метров.