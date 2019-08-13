РИАМО – 13 авг. Культовому музыканту, актеру, автору и исполнителю песен Андрею Лысикову, известному всем под псевдонимом Дельфин, стало плохо на звукозаписывающей студии, сообщает РЕН ТВ.

«Музыкант Андрей Лысиков начал терять сознание, ему вызвали скорую помощь. Медики осматривают артиста и решают вопрос о его госпитализации», - говорится в сообщении.

По некоторым данным, Дельфину вызвали скорую помощь из-за того, что у него сильно подскочило давление.

Дельфин известен в разных ипостасях. Так, он был одним из первопроходцев хип-хопа в России, когда состоял в трио «Мальчишник», выступал с группой «Дубовый Гаайъ» и работал в дуэте «Мишины дельфины». В последние годы он занимается своим сольным творчеством.

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