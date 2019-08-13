РИАМО - 13 авг. За первые шесть месяцев 2019 года налоговая служба Подмосковья предъявила 27,5 миллионов рублей налоговых платежей тем организациям, которые неправомерно применяли пониженную ставку налога для сельхозземель, но не использовали их по назначению, было взыскано 18 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы РФ по региону.

«Налоговые органы Московской области совместно с органами госземконтроля продолжают работу по проверке правомерности применения организациями пониженной ставки земельного налога. <…> За первое полугодие 2019 года на основании материалов об административных нарушениях, поступивших из Росреестра и органов ветеринарного и фитосанитарного контроля, налоговики дополнительно предъявили нарушителям 27,5 миллионов рублей налоговых платежей», - говорится в сообщении.

На отчетную дату из предъявленных платежей в пользу бюджетов муниципалитетов Подмосковья поступило уже 18 миллионов рублей.

Законодательство действительно предусматривает налогообложение по пониженной ставке, которая не превышает 0,3% от кадастровой стоимости. Основным условием для ее применения является то, что земельные участки используются для сельхозпроизводства в соответствии с их целевым назначением.

В случае же, если участок сельхозназначения используют не по назначению, то земельный налог исчисляется уже по повышенной ставке — до 1,5% от кадастровой стоимости.