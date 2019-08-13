РИАМО - 13 авг. В Московской области продолжается использование электронного сервиса для контроля работы участковой социальной службы, благодаря приложению удалось повысить эффективность работы сотрудников, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Специальное мобильное приложение позволяет в режиме онлайн анализировать вводимую специалистами информацию по итогам проверки состояния неблагополучных семей с детьми, соблюдать установленные графики посещения и отслеживать в динамике результаты мониторинга по данной категории граждан», - поясняется в материале.

В этом году в результате внедрения мобильного приложения удалось повысить эффективность работы более 600 сотрудников участковой социальной службы и оперативно назначить набор необходимых социальных услуг для 7 тысяч семей Московской области.

В регионе за 2018 год было выявлено свыше 5 тысяч неблагополучных семей. Всего в области насчитывается более 12 тысяч неблагополучных семей, с ними постоянно ведется профилактическая работа.