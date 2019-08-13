РИАМО – 13 авг. Администрация городского округа Солнечногорск и Московский областной союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о сотрудничестве, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Накануне в Солнечногорске прошло заседание совета директоров градообразующих предприятий, в котором также принимали участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Подмосковья Владимир Головнев и глава горокруга Владимир Слепцов, в ходе мероприятия состоялось торжественное подписание соглашения.

«В настоящее время Солнечногорье занимает одну из лидирующих позиций по созданию благоприятного предпринимательского климата. При разработке программ по развитию бизнеса на ближайшие пять лет за основу берем стратегию губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. При поддержке региона и вместе с представителями бизнес-сообществ будем развивать предпринимательство и создавать рабочие места для жителей», – сказал Слепцов.

Солнечногорск уже сейчас является флагманом по развитию бизнеса, поэтому соглашение с советом является логичным продолжением действующего курса. В городском округе уделяют большое внимание поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства – здесь работает целый ряд предприятий и организаций, относящихся к данной инфраструктуре. Это и центр оказания услуг АНО «Агентство инвестиционного развития», и МКУ «Мой бизнес», и коворкинг-центр «Альянс-Коворкинг».

Кроме того, в городском округе работают приемные председателя депутатской комиссии по вопросам бюджета, финансов и инвестиционной деятельности и председателя комиссии по предпринимательству Общественной палаты Солнечногорска.

Всего в Солнечногорске работает порядка 7,6 тысячи организаций малого и среднего бизнеса. При этом больше половины из них, порядка 4,3 тысячи, являются индивидуальными предпринимателями.