РИАМО - 13 авг. Женская сборная России по хоккею вызвала шесть спортсменок из Подмосковья, сейчас девушки готовятся к важным соревнованиям — «Турниру пяти наций», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Российской Федерации.

Турнир пройдет в Финляндии с 19 по 25 августа. В подготовительных сборах российской команды, которые проходят в Новогорске, приняли участие шесть игроков подмосковного клуба «Торнадо» — Елизавета Кондакова, Нина Пирогова, Анна Шохина, Алена Старовойтова, Анна Савонина и Алевтина Штарева.

«Женский хоккейный клуб «Торнадо» является самой титулованной командой страны. Не удивительно, что ее игроки регулярно получают вызов в национальную сборную для участия в международных турнирах. Подмосковные хоккеистки не просто усиливают состав, но и делают весомый вклад в победу команды», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он также напомнил о прошлых заслугах игроков клуба — голах, забитых на матчах во время зимней универсиады в Красноярске.

Для российской сборной соревнования в Финляндии начнутся со встречи с командой Японии, которая состоится уже 20 августа. А 21 августа спортсменкам из России уже предстоит встретиться на льду командой-хозяйкой турнира. 22 августа они проведут матч против Швеции, а 24 — против Чехии.