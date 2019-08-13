РИАМО - 13 авг. В Ивантеевке на улице Хлебозаводской стартовали работы по строительству нового детского сада на 190 мест, здание планируют возвести в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству котлована. Общая площадь дошкольного образовательного учреждения составит 3,5 тысячи квадратных метров», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

В детском саду разместятся групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, кабинеты для кружковых занятий, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, административно-технические помещения.

Все помещения будут оснащены необходимым набором технологического оборудования и мебели в соответствии с функциональным назначением.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. У входа проектом предусмотрено место с навесом для хранения колясок и санок. На прилегающей территории предусмотрено обустройство зоны игровой территории с теневыми навесами.