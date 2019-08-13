РИАМО - 13 авг. Начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян рассказал коллегам из 13 регионов РФ о последних новшествах в работе управления - переход на электронный вид приема документов и новые инструменты контроля долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Эти аспекты работы были представлены в ходе расширенного заседания совета Российской коллегии органов государственного строительного надзора субъектов РФ в Курске. Встречу провели, чтобы выработать решения по совершенствованию государственного строительного надзора.

«(Гарибян – ред.) подробно рассказал об основных функциях ведомства, в числе которых осуществление строительного надзора непосредственно на объектах, выявление самовольных построек и контроль за долевым строительством», — говорится в сообщении.

Начальник ведомства поделился с собравшимися подробностями перевода документов в «цифру».

«Подмосковный Главгосстройнадзор первым из всех регионов страны осуществил переход на электронный вид приема всех документов через региональный портал госуслуг. Кроме того, инспектор создает все документы дела объекта в системе – распоряжения, акты, протоколы, предписания», – подчеркнул Гарибян.

Также он добавил, что в регионе появились новые инструменты контроля в сфере долевого строительства, которые были задействованы благодаря подписанию ряда соглашений с Росфинмониторингом, с ЦИАН и с Росвоенипотекой.

Он поделился опытом взаимодействия с ДОМ.РФ, где уже размещено 3,5 тысячи документов застройщиков в ЕИСЖС, отмечена работа по созданию механизма электронного взаимодействия с банками.

Начальник Главгосстройнадзора подчеркнул, что вскоре будет запущено мобильное приложение «Подмосковные стройки», на карте которого будут отражены все строящиеся объекты в области. Там можно будет получить информацию о проверках ведомства, что позволит повысить уровень осведомленности жителей о ситуации на строящихся объектах.

В порядке обмена опытом участники совещания обсудили процесс внедрения системы автоматизации деятельности ведомства по направлениям государственного строительного надзора и долевого строительства. Мероприятие возглавили заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков и временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

Волков подчеркнул необходимость снять избыточные барьеры и ослабить государственный строительный надзор в пользу других институтов, например, саморегулируемых организаций, что уменьшит нагрузку на бизнес и не скажется на требованиях безопасности.

По мнению Старовойта, повысить эффективность проведения государственного строительного надзора и упреждать правонарушения без давления на бизнес поможет внедрение риск-ориентированного подхода.