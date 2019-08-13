РИАМО – 13 авг. В проекте Госжилинспекции Московской области «Школа ЖКХ нашего двора – подготовка к зиме» приняли участие все муниципалитеты региона, в рамках мероприятия проверили около одной тысячи многоквартирных домов, только 25% из них оказались готовы к осенне-зимнему сезону, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Главным результатом нового формата «Школы ЖКХ нашего двора» считаю то, что председатели и члены советов многоквартирных домов, а также все активные и неравнодушные жители Московской области смогли на практике узнать, как необходимо готовить их дома к прохождению отопительного периода, каким образом выявлять нарушения при подготовке и в какие сроки их устранять», – отметила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Федина и сама приняла участие в программе – она проверила многоквартирные дома городского округа Щелково вместе с первым заместителем главы администрации горокруга Натальей Тамбовой, руководителем отделения ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Натальей Евсеевой и местными жителями. Ей удалось выявить нарушения в содержании домов.

Комиссионными проверками, которые прошли примерно в одной тысяче домов по всему Подмосковью, выявлены самые различные нарушения – незакрытые тепловые контуры, неплотный притвор входных дверей, неисправности подъездных оконных заполнений, а также отсутствие теплоизоляции на коммуникациях.

Кроме того, нередки случаи подтопления и повсеместного захламления подвальных помещений, а также неудовлетворительное состояние отмосток и цоколей, что может плохо сказаться на температурном режиме в многоквартирном доме.

В ходе проведения «Школы ЖКХ» ее участникам предложили не только самим проверить дома, но и подписать акт комиссионной проверки. Новый формат мероприятия поспособствует повышению грамотности жителей в вопросах жилищно-коммунального хозяйства, уверена Федина.