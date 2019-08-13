РИАМО - 13 авг. Европейское химическое агентство (The European Chemicals Agency, ECHA) признало результаты исследования, выполненного в Испытательном центре (лаборатории биологических испытаний) филиала института биоорганической химии РАН (ФИБХ РАН), расположенном в наукограде Пущино, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На сайте ECHA размещено регистрационное досье на вещество 4-(octadecylamino)-4-oxoisocrotonic acid (EC number: 221-361-2, CAS number: 3077-27-8), разработанное компанией Synthopol Chemie (Германия), специализирующейся на разработке и производстве синтетических смол для лакокрасочной отрасли и пластмасс. В разделе репродуктивная токсичность этого досье представлены данные отчета исследования, которое было выполнено в Испытательном центре ФИБХ РАН», — говорится в сообщении.

Около двух месяцев назад Испытательный центр ФИБХ РАН успешно прошел международную инспекцию на соответствие принципам надлежащей лабораторной практики (GLP).

«Учреждение подтвердило высокий статус в области проведения неклинических (доклинических) исследований широкого круга продукции (лекарственные средства, пестициды, косметическая продукция, ветеринарные препараты, пищевые добавки, кормовые добавки, химические вещества промышленного назначения), выполняемых по международному стандарту GLP и в соответствии с руководствами организации экономического сотрудничества и развития (OECD), Международной конференции по гармонизации (ICH) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС)», — добавляется в сообщении.

По словам зампреда правительства Подмосковья Вадима Хромова, успешное прохождение международной инспекции позволило Испытательному центру ФИБХ РАН заключить еще пять контрактов с зарубежными компаниями на выполнение неклинических исследований, результаты которых будут использоваться при составлении досье для регистрации продукции в Европейском союзе.

«Эти исследования не только довольно дорогостоящие, но и нередко недоступны для отечественных производителей. Возможность использовать для регистрации своей продукции за рубежом отчеты неклинических исследований, выполненных в Испытательном центре ФИБХ РАН, позволяет отечественным производителям более активно выходить на международный рынок», — уточнил Хромов.

Филиал института биоорганической химии РАН является участником фармацевтического кластера Московской области «ФармДолина».

Кластер «ФармДолина» создан в 2017 году по инициативе министерства инвестиций и инноваций Московской области с целью объединения компетенций его участников для выполнения полного цикла работ и услуг, необходимых для вывода инновационных продуктов на российский и международный рынки.

Якорными участниками кластера являются филиал института биоорганической химии РАН (Пущино), институт проблем химической физики РАН (Черноголовка), Московский физико-технический институт (государственный университет) (Долгопрудный), больницы научных центров РАН в городах Черноголовка и Пущино.