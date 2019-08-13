РИАМО - 13 авг. Организаторы торгов на капремонт ремонт систем наружного освещения в Серебряных Прудах допустили нарушения, незаконно отклонив заявку подрядчика на участие, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

Проведением электронного аукциона занималась администрация городского округа Серебряные Пруды. Поставщика ООО «Опора» не допустили до торгов. Посчитав, что отказ со стороны администрации неправомерен, подрядчик пожаловался в антимонопольную службу.

«Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Опора» на действия администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области при проведении электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения на территории городского округа Серебряные Пруды», — говорится в сообщении.

Согласно доводу жалобы, администрации неправомерно отклонила заявку общества от участия в электронном аукционе.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации городского округа и признало жалобу ООО «Опора» обоснованной.

Также, Московское областное УФАС России выдало администрации обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.