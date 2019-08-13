РИАМО - 13 авг. С января по август текущего года экспертиза проектной документации и итогов инженерных изысканий позволила снизить сметную стоимость строительства бюджетных объектов столицы на 93,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

Так, в результате своей деятельности Мосгосэкспертиза помогла сэкономить 17,2% от общей заявленной сметной стоимости. При этом общая сметная стоимость объектов составила 544,6 миллиарда рублей.

«При работе со сметной частью проекта наши эксперты используют двухступенчатую систему проверки – проверка сметы на соответствие текущим рыночным условиям в соответствии с московской территориальной сметно-нормативной базой ТСН-2001 и проверка достоверности определения сметной стоимости строительства», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Из года в год благодаря экспертизе проектной документации удается снизить стоимость проектов на десятки миллиардов рублей. Данные за семь месяцев этого года свидетельствует о стабильном росте показателя снижения сметной стоимости объектов. Для сравнения: в 2018 году экономия за аналогичный период составляла порядка 88,3 миллиарда, а в 2017 – 81 миллиард рублей.

«Ежегодно благодаря экономии бюджетных средств по итогам экспертизы в столице реализуется строительство новых социально значимых объектов, необходимых для комфортной жизни москвичей», — отметил Леонов.

Он добавил, что эти средства, в свою очередь, являются значительным вкладом в реализацию важнейших городских программ и проектов.