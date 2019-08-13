РИАМО - 13 авг. Администрацию городского округа Красноармейск оштрафовали на 200 тысяч рублей, так как там не велся учет животных, а скот во дворах не проверяли на наличие инфекции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Инспекторы управления еще в июле 2017 года проверили территории округа на предмет соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ.

«Мониторинг показал, что там не заведены похозяйственные книги, соответствующие законодательству Российской Федерации, отсутствуют сведения о наличии сельскохозяйственных животных у населения, не проводятся подворные сплошные обходы, а также не организована площадка для выгула домашних животных», — говорится в сообщении.

Сотрудники управления выдали представителям администрации предписание на устранение выявленных нарушений, а в 2018 году, когда проводилась контрольная проверка, выяснили, что предписание не было исполнено.

В апреле 2019 года за невыполнение в срок предписания управления администрацию городского округа Красноармейск Московской области привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Предписание об устранении нарушений было выдано уже повторно.

На момент истечения срока оплаты штрафа (6 июля 2019 года) взыскание так и не было погашено. В связи с этим управление составило в отношении администрации протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и направило материалы дела в судебный участок №207 Пушкинского судебного района Московской области для принятия соответствующего процессуального решения.