РИАМО - 13 авг. Порядка 90% всех операций в Московской областной больнице имени профессора Розанова в Пушкине стали проводить при помощи современных методик — это малоинвазивные и эндоскопические операции, а также операции под УЗИ-наведением, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Такого показателя удалось достичь после того, как два года назад на базе больницы создали второе хирургическое отделение. С тех пор выросла доля операций с использованием современных методов. Так, например, 86% всех операций на органах брюшной полости и передней брюшной стенки в больнице выполняют лапароскопичесикм методом.

«Сейчас, после появления высококвалифицированного сосудистого хирурга, на базе нашего отделения представлены все грани современной флебологии. Мы делаем любые операции – от традиционной открытой флебэктомии до склеротерапии и лазерной облитерации вен. Эти операции дают очень хорошие, в том числе эстетические результаты, и позволяют пациенту восстановиться в кратчайшие сроки», - сказал заведующий вторым хирургическим отделением больницы Владислав Курилов.

Кроме того, в медучреждении стали проводить операции на артериях, в том числе пластику сонных и бедренных артерий с их последующим протезированием. На данный момент больница на 100% готова к созданию официального флебологического центра.

Больница не останавливается на достигнутом и продолжает внедрение новых методов лечения. Например, здесь начали проводить геморроидэктомию с использованием биполярной коагуляции. Это бескровная и малотравматичная операция, которую применяют для лечения геморроя. Она позволяет избежать болевого синдрома в послеоперационный период.