РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 авг. Около 52 тысяч ребят пойдут в детские сады и школы подмосковного Красногорска в сентябре текущего года, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина во вторник посетила с рабочим визитом частные школы «Международная английская школа», «Мир знаний» и «Наследие», расположенные в теруправлении «Ильинское». Она пообщалась с руководителями и сотрудниками, узнала об образовательных методиках и осмотрела помещения, где учат детей и помогают им развиваться.

«Август – напряженная пора для сферы образования, идет очень большая кропотливая работа по подготовке дошкольных и школьных учреждений к новому учебному сезону. Совсем скоро почти 52 тысячи наших детей пойдут в садики и школы, расположенные на территории городского округа Красногорск», – сказала Хаймурзина.

По словам начальника управления образования муниципалитета Натальи Тимошиной, в горокруге 34 муниципальных школы, 52 дошкольных учреждения и одно учреждение дополнительного образования. Все они успешно прошли комплексную проверку готовности к новому учебному году.

«На сегодняшний день в школы округа поданы заявления на более 4,1 тысячи первоклассников. Но прием будет продолжаться до 1 сентября, так что эта цифра может увеличиться», – отметила Тимошина.

Она добавила, что в новом учебном году откроются новые образовательные учреждения, но они станут филиалами уже существующих учреждений.

«Свои двери откроют новое здание образовательного центра «Созвездие» и филиал школы №17, начальная школа - детский сад в микрорайоне Изумрудные холмы», – уточнила Тимошина.

По ее словам, в новой начальной школе в Изумрудных холмах уже сформированы 10 классов по 29-30 детей в каждом.

«В Красногорске 7 частных школ, мы сегодня осмотрели три из них. Это альтернативное муниципальным школам предложение, и то, что эти школы, две из них точно – практически на 100% укомплектованы, говорит о том, что спрос на такое предложение есть. Дети ходят очень разные. Им предоставляются «под ключ» практически все образовательные и воспитательные услуги», – сказала Хаймурзина.

В школах, которые посетила глава горокруга, стоимость обучения варьируется от 50 до 120 тысяч рублей в месяц. Среди дополнительных услуг – изучение иностранных языков и верховая езда.