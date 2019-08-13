РИАМО - 13 авг. Строительство путепровода в Дедовске городского округа Истра ведется по графику, движение транспорта на нем планируют запустить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской области.

«Продолжается строительство путепровода через железную дорогу у железнодорожной станции «Дедовск». На объекте ведутся работы по устройству буронабивных свай и бетонированию опор путепровода, возведению подпорных стенок, переустройству инженерных коммуникаций, сетей водопровода и линий электроснабжения. Запуск автомобильного движения по новому путепроводу планируется в 2020 году», - говорится в сообщении.

Как уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик, строительство объекта идет в соответствии с графиком. Путепровод обеспечит бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между частями Дедовска. Благодаря новому путепроводу у станции жители города будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов ежедневно.

«В настоящее время ведется строительство подпорной стенки на подходе к путепроводу, бетонирование опор путепровода, устройство земляного полотна автодороги, устройство дождевой канализации и переустройство инженерных коммуникаций. В рамках проекта будут построены четыре опоры путепровода и металлическое пролетное строение, к сборке и монтажу которого подрядчик приступит в октябре этого года», - добавил Гержик.

По проекту будет построена новая двухполосная дорога, в состав которой входит путепровод, а также кольцевое пересечение в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожной.

Протяженность нового участка составит 2,2 километра, из них 130 метров – длина путепровода. Ширина сооружения – 16,2 метра, а проезжей части на кольцевом пересечении – 11 метров. Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 километров в час, а интенсивность движения по новой дороге – около 14 тысяч автомобилей в сутки.

Реализация проекта началась в конце 2018 года. В 2016 году жители Дедовска обратились с проблемой транспортной доступности к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. После этого были разработаны и представлены жителям несколько возможных вариантов проекта строительства дороги. Совместно с общественностью был выбран оптимальный вариант прокладки путепровода с учетом интересов жителей ближайших домов.