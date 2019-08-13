РИАМО - 13 авг. За 7 месяцев 2019 года в рамках реализации губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» АО «Мособлгаз» построило и сдало в эксплуатацию 18 объектов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Это около 53 километров газовых сетей, что даст возможность более чем для 2,5 тысяч жителей Подмосковья подключить свои дома к газу. Уже сейчас созданы условия для подключения к системе газоснабжения в поселках Большое Руново Каширы и Зеленоградский Пушкинского округа, деревнях Дулепово и Дор Шаховской, Гармониха и Семеновская Шатуры.

«Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, до конца 2019 года в Подмосковье по данной программе будет газифицировано 50 населенных пунктов, что даст возможность подключить свои дома к газу более чем 10 тысячам жителей Московской области», — сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Узнать перечень населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу газификации на 2019 год, а также ознакомиться с графиком проведения встреч с жителями можно на официальном сайте АО «Мособлгаз».

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» является самой масштабной из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках проекта построено свыше 2 тысяч километров новых газораспределительных сетей, газифицировано около 400 населенных пунктов, около 200 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.