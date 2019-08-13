РИАМО - 13 авг. На набережной озера Сенеж в Солнечногорске 14 августа пройдет встреча «Солнечногорск — колыбель военной и производственно-технической науки», она организована в рамках проекта «Культурная среда», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Всех пришедших ждет встреча с депутатом городского и районного совета депутатов Валентином Верещагиным. Он поведает о страницах своей биографии, московском студенчестве, первых впечатлениях о Солнечногорске, работе на Центральной машиноиспытательной станции и расскажет о первых лицах города», - говорится в сообщении.

Кроме того, Верещагин представит на суд публики собственные стихи, связанные с городским округом. Также на встрече выступит член писателей России, член Солнечногорского литературного объединения «Сенеж» Евгений Смирнов, он уже полюбился постоянным участникам проекта «Культурная среда». Мероприятие начнется в 17:00.

«Культурная среда» — это еженедельные встречи (каждую среду) на различные темы. В нем участвуют представители разных направлений — краеведы, писатели и поэты, художники, а также бизнесмены, политики, деятели спорта, образования и культуры.

Подробнее узнать о тематических встречах можно на сайте управления культуры администрации городского округа Солнечногорск.

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