РИАМО - 13 авг. Московское областное УФАС России вынесло в отношении ООО «Дими-центр» постановление о наложении штрафа на сумму более 2 миллионов рублей за участие в картельном сговоре, столичный арбитражный суд признал его законным, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Ранее по результатам анализа материалов, представленных электронными площадками ЗАО «Сбербанк-АСТ», ООО «РТС-Тендер» и АО «Единая электронная торговая площадка» в отношении ООО «Дими-центр» и ООО «БизнесСкан» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

Проверка подтвердила, что картельный сговор действительно был — компании ООО «Дими-центр» и ООО «БизнесСкан» заключили устное соглашение, согласно которому цены на электронных аукционах поддерживались на одном уровне.

Из-за этого в отношении «Дими-центр» было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности. Компания была не согласна с таким решением и не хотела выплачивать крупный штраф. В итоге фирма попыталась оспорить постановление в суде, но решение о штрафе подтвердили.

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