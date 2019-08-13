РИАМО – 13 авг. В летний период в школе сельского поселения Луневское городского округа Солнечногорск проводится капитальный ремонт, в настоящий момент ведется отделка актового зала и монтаж вытяжки в помещении столовой, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«В рамках программы «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы в летний период проводится капитальный ремонт Луневской школы», – говорится в сообщении.

На данный момент в актовом зале уже готова бетонная стяжка пола, рабочие занимаются оштукатуриванием помещения. Кроме того, они занимаются обустройством новой системы приточной вентиляции в подвале и спортивном зале основной школы.

Не обошли стороной и здание начальной школы. Там уже завершены работы по строительству фундамента крыльца. В ближайшее время начнется заливка и отделка.

Все работы должны выполнить в срок, за этим пристально следит управления капитального строительства администрации городского округа.

Как ранее сообщала пресс-служба администрации муниципалитета, в Солнечногорске к новому учебному году должны привести в порядок более 60 школ, детсадов и домов детского творчества, в части которых также проведут капитальный ремонт.