РИАМО - 13 авг. Московский областной патриотический форум «Наследники Победы», который проходит на курорте «Сорочаны» в Дмитровском городском округе, станет площадкой для проведения «Гонки героев», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Гонку героев» на форуме проводят каждый год. Участниками забега с препятствиями станут ребята от 18 до 30 лет. Их ожидает более 30 различных препятствий — колючая проволока из ежей, «паутина в лесу», крутые подъемы, спуски и многое другое.

«Мы каждый год организуем «Гонку героев» для молодежи Подмосковья. Принять участие в знаменитом забеге ребята могут совершенно бесплатно. Такую возможность мы предоставляем ежегодно лучшим из них в качестве награды за активную гражданскую позицию и участие в жизни региона», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Для воспитанников движения «Юнармия» на форуме подготовят собственные соревнования. Ребята смогут блеснуть своими знаниями в интеллектуальной игре «РИСК». Разум, интуиция, скорость, команда — именно так расшифровывается название этой викторины. Ребятам придется продемонстрировать все эти качества. Игра направлена на популяризацию изучения истории России среди подростков и молодежи.