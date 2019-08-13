РИАМО - 13 авг. В Подмосковье применяется современная методика лечения детей с онкологией при помощи протонной терапии, четыре ребенка из Московской области уже завершили курсы, а еще три сейчас проходят лечение в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

В 2019 году правительство Московской области подписало соглашение с центром протонной терапии Медицинского института имени Березина (МИБС). Благодаря этому договору и стало возможным лечение детей с помощью новой методики.

«Протонная терапия – это высокотехнологичный, уникальный метод борьбы с злокачественными образованиями, позволяющий помочь тем пациентам, кому противопоказана стандартная терапия, а также при рецидивах болезни. Среди преимуществ протонной терапии – минимальное повреждение здоровых тканей, что дает возможность лечить либо очень маленькие опухоли, либо находящиеся вблизи жизненно важных органов», - сказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Курс лечения может длиться две-три недели. При этом восстановление после него проходит в разы быстрее и легче, чем при лучевой терапии. К тому же применение протонной терапии не вызывает каких-то серьезных побочных эффектов.

«Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых направлений, обозначенных в национальном проекте «Здравоохранение». В Московской области проводится большая работа, направленная на то, чтобы каждый житель Подмосковья, страдающий онкозаболеванием, мог получить качественную медицинскую помощь», - подчеркнула министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Направление на лечение в центре протонной терапии выдается только в том случае, если консилиум нейрохирургов, радиологов и онкологов решит, что в данном случае может помочь только протонная терапия.

Министр здравоохранения Подмосковья порекомендовала жителям области чаще проходить профосмотры и диспансеризацию, а также предельно внимательно относиться к собственному здоровью, ведь любую болезнь легче предотвратить, чем победить.

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