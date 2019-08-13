РИАМО – 13 авг. Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина представит на авиасалоне МАКС учебно-тренировочный самолет L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лабораторию Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов, сообщается на сайте МАКС.

«Самолет-лаборатория Ил-76МДК предстанет перед посетителями выставки в качестве демонстрационного зала, в котором будут показаны скафандры «Орлан» и «Сокол КВ-2», макет выходного люка, носимый аварийный запас космонавта. На видеомониторах, размещенных внутри кабины, состоится трансляция видеороликов о программах подготовки космонавтов, работе на Международной космической станции и в открытом космосе», – говорится в сообщении.

На статической выставке расположится шатер, в котором пройдут теоретические и практические занятия по скафандрам «Сокол КВ-2». Посетители смогут ознакомиться с их конструкцией, примерить скафандр, а также сделать фото на память.

«В дни работы МАКС-2019 состоится ряд презентаций, также пройдет пресс-конференция руководства ЦПК. В дни публичного посещения пройдут встречи с летчиками-космонавтами и ведущими специалистами центра. Они расскажут о возможностях и предоставляемых услугах центра подготовки космонавтов, о проведении научных экспериментов и научно-прикладных исследований в космосе, перспективах освоения космоса», – добавляется в сообщении.

На авиасалоне также проведут презентацию открытого набора в отряд космонавтов и интерактивное психологическое тестирование претендентов, по итогам которого можно будет получить отчет результатов тестирования.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.