РИАМО - 13 авг. На топливозаправочном комплексе в аэропорту «Домодедово» ликвидировали «возгорание» в ходе учений, которые проводятся для тренировки действий специалистов службы безопасности и полиции в критических обстоятельствах, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Московский аэропорт «Домодедово» провел это обучение в кооперации с государственными службами. В мероприятии приняли участие представители МЧС, ГИБДД, Росгвардии, медицинских служб Москвы и Московской области, а также полиции и администрации городского округа Домодедово.

«По легенде, нарушителям «удалось проникнуть» на территорию топливозаправочного комплекса и привести в действие «взрывное устройство», в результате чего начался «пожар». Нарушителей задержали силами службы безопасности аэропорта и полиции. «Пожар» оперативно потушили и устранили его последствия благодаря слаженному действию подразделений аэропорта и государственных служб», — говорится в сообщении.

Проведение учений необходимо для поддержания готовности аэропортовых и государственных служб к непредвиденным ситуациям. Каждый день в «Домодедове» на различных производственных участках проводят порядка 10 учебно-профилактических мероприятий.