РИАМО - 13 авг. Долги управляющей компании ООО «Комфорт» в столице придется платить ее руководителю, суд привлек В.В. Гуральского к субсидиарной ответственности за долги по поставкам тепла на сумму в 46 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «МОЭК».

«В настоящее время ПАО «МОЭК» продолжает активную работу по привлечению контролирующих должников лиц к субсидиарной ответственности в рамках сопровождения дел о банкротстве. После привлечения физического лица к субсидиарной ответственности и при неоплате им долга перед обществом в обязательном порядке будет направлено в суд заявление о признании физического лица банкротом», - сказал начальник правового управления ПАО «МОЭК» Михаил Бычков.

ООО «Комфорт» управляет тремя многоквартирными домами в Западном округе Москвы. Изначально руководителя этой компании В.В. Гуральского привлекли к субсидиарной ответственности в размере 24 миллионов рублей по долгам за тепло.

Но за этим последовали судебные тяжбы, которые закончились тем, что девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение арбитражного суда Москвы, в тоже время увеличив сумму иска до 46 миллионов. Теперь в нее входят не только старые долги, но и текущие обязательства ООО «Комфорт».

Согласно закону, если руководителя компании признают банкротом, то в отношении него будет действовать ряд ограничений, а его имущество реализуют для погашения долга.