РИАМО – 14 авг. На нескольких улицах в центре столицы ввели ограничения для движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы.

«Период: с 14 по 30 августа, с 9 сентября по 30 октября круглосуточно. Участок 1: улица Талалихина от дома 6, строение 1, до дома 8. Участок 2: Брошевский переулок от улицы Талалихина до дома 8. Участок 3: Новоселенский переулок. Участок 4: Лавров переулок», – говорится в сообщении.

На указанных участках одну полосу оставили доступной для проезда с сохранением существующего количества полос за счет ликвидации парковочного пространства.

На пересечении Новоселенского переулка и Воронцовской улицы заняли одну полосу.

По одной полосе перекрыли на участках улицы Большие Каменщики от дома 8 до дома 19, улицы Гвоздева в районе дома 19 по улице Большие Каменщики.