РИАМО - 14 авг. Подмосковный Росреестр в среду организует горячую линию для консультации граждан по вопросам использования электронных услуг ведомства, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Горячая телефонная линия состоится в управлении Росреестра по Московской области 14 августа 2019 года и будет посвящена вопросам использования электронных услуг Росреестра», – отмечается в сообщении.

С 11:00 до 13:00 на вопросы жителей Подмосковья ответит заместитель начальника отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Максим Михалин.

Телефон горячей линии: 8 (499) 148-92-70.