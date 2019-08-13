РИАМО - 13 авг. В Солнечногорске в сентябре заработает центр молодежного инновационного творчества «Эврика», в котором подрастающее поколение будут обучать робототехнике и разработке компьютерных игр, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

Также в стенах этого центра юные ученики смогут постичь тонкости программирования, системного администрирования, прототипирования и моделирования. Сейчас туда принимают детей в возрасте от четырех лет. Занятия в центре расширят возможности участия детей в образовательном проекте «Наука в Подмосковье».

«Начиная с 15 августа, педагоги ЦМИТ «Эврика» будут проводить индивидуальные консультации и собеседования с будущими учениками центра и их родителями», – отмечается в сообщении.

«Наука в Подмосковье» – новый проект для Московской области, направленный на повышение качества дополнительного образования в регионе, развитие объединений технической и естественнонаучной направленности, а также выявление и раскрытие талантов учащихся в сфере науки и технологий.

В первой половине текущего года в проекте поучаствовали порядка 120 тысяч обучающихся, из которых 72,5 тысяч составили школьники.

По словам первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой, благодаря реализации этого проекта уровень занятий в сфере дополнительного образования стал выше.