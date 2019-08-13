РИАМО – 13 авг. В военном городке Калининец в Наро-Фоминском городском округе завершают благоустройство общественной территории вдоль улицы Фабричная, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Задачами благоустройства является создание пешеходно-тропиночной сети, организация парковочных мест, организация мест отдыха, наполненных малыми архитектурными формами для различных групп населения; функциональное освещение дорожек и проезжей части, увеличение количества зеленых насаждений», – говорится в сообщении.

В рамках благоустройства в Калининце устроена пешеходная зона, установлены детская площадка, остановка общественного транспорта, сделано покрытие из асфальтобетона и плитки, восстановлен газон, установлен стол для настольной игры в теннис, появились качели, скамейки, урны, а также сделано озеленение и установлено уличное освещение.

Всего в 2019 году в Подмосковье благоустроят пять военных городков, они находятся в Наро-Фоминском, Пушкинском, Можайском округах и Электростали.