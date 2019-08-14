РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 авг. Начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Московской области в среду проведет прием граждан в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«14 августа с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое» будет осуществлять прием граждан начальник УОООП ГУ МВД России по Московской области полковник полиции Андрей Стрыгин», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Котельническая, дом №7А. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8(495)554-83-88 или 8(495)554-90-90.