РИАМО – 13 авг. В городском округе Электросталь скоро откроется новое общественное пространство в микрорайоне Ногинск-5, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Общая площадь благоустройства составляет 2,1 гектара.

«В рамках реализации программы «Формирование современной комфортной городской среды» в микрорайоне Ногинск-5 благоустроена территория автобусной остановки с размещением остановочного павильона, устроены плиточные тротуары, благоустроена территория возле часовни Архангела Михаила с мощением и размещением парковых скамеек, также благоустроена аллея возле ДК «Всеволодово» с организацией парковочных мест и установкой МАФ», – отмечается в сообщении.

Кроме того, заменена и устроена система наружного освещения вдоль всей зоны благоустройства.

Вскоре будут обновлены и установлены новые малые архитектурные формы – скамьи, урны, ограждения, проведено озеленение территории – выполнены работы по устройству газона, высажены кустарники и деревья.