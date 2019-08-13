РИАМО - 13 авг. Жителей Дмитровского городского округа Подмосковья предупредили, что место осуществления государственной регистрации актов гражданского состояния переносится из поселка Новосиньково в Дмитров, отделение в Дмитрове работает во все дни, кроме воскресенья, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления ЗАГС Московской области.

«В связи с невозможностью использования помещений, в которых расположен отдел ЗАГС в поселке Новосиньково, прием граждан будет осуществляться по адресу: Московская область, Дмитров, улица Семенюка, дом 9», – отмечается в сообщении.

В понедельник отделение работает по вопросу государственной регистрации смерти: 09:00-13:00, 14:00-17:00. Со вторника по пятницу по всем вопросам – 09:00-13:00, 14:00-18:00. В субботу отделение работает по всем вопросам по графику: 09:00-13:00, 13:30-17:30. Воскресенье – выходной день.

Контактный телефон Дмитровского управления ЗАГС: 8(495)993-98-52.