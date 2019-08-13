РИАМО - 13 авг. На набережной Москвы-реки и в жилых зонах района Капотня планируют завершить основные работы по благоустройству в начале осени, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр города Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству района Капотня.

«Мы завершаем уникальный проект комплексного благоустройства целого московского района Капотни. В начале сентября основные работы на новой набережной Москвы-реки и в жилой зоне будут завершены», – отметил Собянин.

До начала благоустройства территория района находилась в неудовлетворительном состоянии: хаотичная парковка, в том числе грузовых машин, узкие тротуары, устаревшие лестничные спуски, недостаточное освещение. Берег Москвы-реки в Капотне был местами заболочен, захламлен валежником и ветровалом.

«Основной задачей комплексного благоустройства Капотни является создание в районе комфортной городской среды для жизни и повседневного отдыха москвичей», – подчеркивается в сообщении.

Работы по комплексному благоустройству района Капотни были начаты в апреле 2019 года. Общая площадь благоустройства составляет 136 гектар. Проект был разработан с учетом пожеланий местных жителей.

Наиболее масштабные работы развернулись на берегу реки, где будет создан новый парк с пешеходной набережной. Сложившийся береговой ландшафт максимально сохранится, но при этом его наполнят новыми функциями. Здесь появятся многоуровневая детская площадка и спортивная зона, место для выгула и дрессировки собак.

Заболоченные места очистят от мусора, засадят водолюбивыми растениями и проложат по ним экотропу длиной около 900 метров.

В южной части парка обустроят прогулочный бульвар, где разместят площадки для игры в настольный теннис и волейбол, поставят навесы. Кроме того, появится площадка для проведения культурно-массовых мероприятий, а зимой там можно будет заливать каток.

На набережной будет создано зеленое комфортное пространство для прогулок и отдыха жителей. Здесь обновят дорожно-тропиночную сеть, оборудуют пикниковые зоны и небольшую площадь для проведения культурно-досуговых мероприятий.

Парк в Капотне станет естественным продолжением ранее благоустроенного парка 850-летия Москвы в Марьине. Общая длина единого велопешеходного маршрута вдоль левого берега Москвы-реки от МКАД до крайней точки парка 850-летия Москвы составит около 10 километров.

В жилой зоне Капотни расширят тротуары, чтобы сделать их более безопасными и удобными для пешеходов. Вдоль проезжей части будут организованы плоскостные парковки, парковочные места и заездные карманы для общественного транспорта. Для пассажиров установят остановки нового образца. Для велосипедистов расширят сеть велодорожек.

В ходе комплексного благоустройства заменят опоры освещения, установят удобные скамейки, урны, навигационные и информационные стелы, обустроят детские и спортивные площадки, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. У Заводского пруда приведут в порядок зону отдыха с кафе.