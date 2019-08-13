РИАМО – 13 авг. Намеченный на 17 августа в столице марш в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, который на протяжении длительного времени подвергал девушек насилию, не состоится, организаторы намерены перенести мероприятие.

«17 августа точно не будет марша. Мы подали уведомление на массовый пикет 18 августа. Ответ на уведомление мы получим только ближе к вечеру пятницы. Как только будет информация – все напишем. Дату пока не меняем, чтобы не спамить лишний раз уведомлениями», – написала в группе мероприятия в Facebook одна из активисток Мария Серебрякова.

Столичная мэрия отказывала в согласовании акции 6 и 27 июля, а также 3 августа.

В июне 2018 года был найден убитым Михаил Хачатурян, на его теле обнаружили множество колото-резаных ранений. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери. Они рассказали, что находились в безвыходном положении – отец регулярно морально и физически над ними издевался.

Младшую из сестер Хачатурян, Марию, признали невменяемой в ходе экспертизы, ее дело будут рассматривать отдельно.

В июне сестрам предъявили обвинение в окончательной редакции – умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы.