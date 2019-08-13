РИАМО – 13 авг. В августе планируют завершить благоустройство территории усадьбы Люблино в Москве, в настоящее время основные строительно-монтажные работы выполнены на 98%, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход работ по комплексному благоустройству усадьбы Люблино.

«В 2019 году мы проведем благоустройство усадьбы Люблино – одного из красивейших парков на юго-востоке города», – сказал Собянин.

Усадьба является объектом культурного наследия, а также особо охраняемой природной территорией. На ее территории регулярно проводятся различные культурно-массовые мероприятия и городские праздники. Работы по комплексному благоустройству и озеленению усадьбы Люблино были начаты в ноябре 2018 года. Общая площадь благоустройства составляет 36,8 гектара.

На территорию усадьбы Люблино ведут 15 входов, на которых будут созданы новые входные группы в единой стилистике парка. Вдоль набережной обустроят рекреационную зону, включая 14 мостков у воды различного вида, в том числе для рыбной ловли. Также будет обновлена лодочная станция.

«Одновременно с этим на территории парка оборудуют семь спортивных площадок общей площадью 3 тысячи квадратных метров, включая два теннисных корта, площадку с силовыми тренажерами, две хоккейные коробки (площадки для мини-футбола), площадку воркаут и многофункциональную площадку», – уточняется в сообщении.

Также обустроят шесть детских площадок общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров – для детей разного возраста и детей-инвалидов. Возведут 8 павильонов, в том числе павильон для проведения массовых мероприятий, трисцены, лодочную станцию и три павильона проката.

Кроме того, обновят существующий киоск общественного питания и разместят три передвижных киоска: «Мороженое», «Сувениры/народные промыслы», «Прохладительные напитки».

Будет переустроена система наружного освещения и видеонаблюдения с установкой 493 опор освещения и 84 видеокамер. Появится система навигации, состоящая из 47 стел.

На территории парка уложат 28 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия и дорожно-тропиночной сети, 14,2 тысячи квадратных метров плиточного покрытия, разместят четыре поста охраны, три туалета, установят 94 скамьи и 99 урн.

В рамках озеленения высадят 405 деревьев и 5518 кустарников, уложат 71,2 тысячи квадратных метров газонов, разобьют 106 квадратных метров цветников. Произведут очистку пруда и его берегов от ила и мусора.

Одновременно с работами в усадьбе в 2019 году проводится благоустройство Люблинской улицы. Проект предусматривает замену покрытия тротуаров (76 тысяч квадратных метров) и асфальтобетонного покрытия (229,5 тысячи квадратных метров), установку 179 новых опор освещения и 37 остановок общественного транспорта. В рамках озеленения будет уложено 125 тысяч квадратных метров газонов.