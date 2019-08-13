РИАМО – 13 авг. В МВД России разработали проект поправок в правила дорожного движения, корректирующий перечень документов, которые нужно предъявлять для проверки сотрудникам ГИБДД, предлагаемые изменения должны привести положения ПДД в соответствие с нормами закона об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщается на сайте министерства.

«Перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Электронную версию страхового полиса автолюбитель сможет предъявить сотруднику ГИБДД с помощью любого электронного устройства или носителя. В то же время инспектор сможет проверить ОСАГО, запросив сведения в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Сейчас проект поправок в ПДД находится на общественном обсуждении на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.