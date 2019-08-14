Московский международный фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди» с 15 по 25 августа проходит на ВДНХ. Участники фестиваля представляют смелые идеи современного садового дизайна, которые можно использовать при проектировании городских пространств. Соорганизатор фестиваля Александр Безматерных в интервью РИАМО рассказал, как надо было строить «Яму», зачем развивать парк «Зарядье», и чем Подмосковье лучше Ниццы.

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- Фестиваль «Сады и люди» в Москве проходит уже в шестой раз, что принципиально нового ждать в этом году?

- За последние годы фестивали ландшафтного дизайна стали проходить не только в Москве, но и в других регионах России – Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Крыму, Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Дело в том, что в нашей стране заработала государственная программа «Развитие комфортной среды», на нее тратится много денег, и люди, которые работают с этой программой со стороны правительства, горожан и профессионального сообщества, стали интересоваться технологией и культурой садоводства, правильного поддержания окружающей среды с растениями, цветами, животными, пчелами и травами.

Наш фестиваль пытается задавать тренды и быть в русле мировой моды. Его приходят посмотреть профессионалы с мировым именем, а в жюри – звездные дизайнеры из европейских стран. В этом году председателем жюри стал Джеймс Бассон из Ниццы, обладатель Гран-при фестиваля в Челси прошлого года и победитель множества международных ландшафтных фестивалей.

© фото из личного архива Александра

Посетители смогут увидеть около 20 садов. Каждый проект представит целая команда участников, потому что построить сад – гигантская работа строителей, инженеров и пр. На фестивале будут представлены концепции, современные приемы, необычные идеи, которые должны не просто сделать красивое гармоничное пространство, но и раскрыть какую-то суперидею.

Поэтому на фестивале многим кажется, что все неправильно посажено, но потом, в процессе постижения идеи, цвета, формы, композиции и краски, у них формируется совсем иное впечатление об искусстве создания сада.

Последние 30 лет в мире царил тренд на использование в садовых композициях злаков и трав. Он пришел из Голландии и США. В последнее время в тренде все, что связано с экологией, люди стали думать о будущем, об экономии ресурсов, о гармонии человека и природы, создании устойчивых растительных сообществ.

- Москвичи не всегда позитивно оценивают сады городского фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем». На ваш взгляд, это потому, что это высокое искусство?

- Мы хорошо относимся ко всем ландшафтным фестивалям и не критикуем наших коллег и партнеров. «Цветочный джем» – гигантский проект, в нем много садов, и, возможно, одни более удачные, другие – менее.

Могу лишь сказать, что отличие нашего фестиваля в том, что у нас все сделано по инициативе участников рынка, силами участников фестиваля и их партнеров, у нас нет бюджетного финансирования.

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© фото из личного архива Александра

Наш фестиваль – это лаборатория, возможность вживую увидеть самые неожиданные приемы садового дизайна и использовать их в работе. У нас на фестивале большинство участников из России. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый год приходили новые участники. За шесть лет существования фестиваля мы подружились с лучшими специалистами из Англии, Франции, Италии, Голландии, Испании и других стран. Ролик с презентацией нашего фестиваля ежегодно представляют на известном европейском фестивале в Бергамо в Италии.

- Расскажите о теме нынешнего фестиваля – «Пятый элемент», это отсылка к Люку Бессону?

- Это образ, идея, которая трактуется многозначно. Например, в прошлом году была «Игра в саду». Это и шахматы, и футбол, и любовные игры на свежем воздухе, и вообще жизнь как игра.

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© фото из личного архива Александра

«Пятый элемент», во-первых, отсылка к одноименному фильму, где есть четыре элемента – земля, воздух, огонь и вода и пятый элемент – любовь. Также эту тему можно рассматривать шире: есть четыре элемента, из которых строятся сады, а пятый – что-то нематериальное, то, что заставляет весь материальный мир работать одухотворенно – это та сила, которая создает гармонию из разнородных элементов. Это может быть вдохновение, гармония или драйв. А может быть и пятая нога.

- За годы проведения фестиваля посетители стали больше интересоваться ландшафтным дизайном?

- Несколько лет назад к нам на фестиваль приехали представители администрации города Чебоксары, им понравились многие идеи, применимые в городском благоустройстве, и они попросили провести обучающие семинары для сотрудников администрации и участников рынка, которые занимаются благоустройством города. В рамках фестиваля 23 августа мы совместно с ВДНХ проводим конференцию и круглый стол с участием муниципальных служб, ландшафтников, работающих в городском озеленении, представителей питомников растений и других.

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© фото из личного архива Александра

Посетители нашего фестиваля за эти годы стали понимать, что реализация государственной программы по развитию окружающей среды – это не только экономика, это еще и культура, которую нужно пропагандировать и формировать.

Парки и сады нельзя строить формально, как фабрики и заводы – их должны строить одухотворенные люди, примерно так же, как строят церкви.

- В Москве в последнее время появилось много новых озелененных общественных пространств – парк «Зарядье», «Яма» на Китай-городе и другие. Как вы считаете, это удачные концепции?

© фото из личного архива Александра

- В Москве на благоустройство выделяются бюджетные средства, поэтому гранит, хорошая плитка, большие деревья, – это хорошо. Но сложившаяся практика принятия решений по крупным проектам, к сожалению, имеет изъяны.

Парк должен строить архитектор. Но, как только в процесс включаются большие деньги, решения иногда принимают люди, которые лучше понимают в управлении и экономике, а не в создании произведений искусства, которым должен быть любой парк, по идее.

До ХХ века, когда спрашивали, кто построил город, собор, дворец или парк, всегда можно было назвать двух человек – мэра и архитектора, а сегодня попробуйте ответить, кто автор парка «Зарядье» или «Музеона».

Есть авторы концепции, есть разработчики рабочего проекта, есть генподрядчики и подрядчики – много людей и организаций, между которыми размывается и авторство, и ответственность за качественный результат.

Вероятно, люди, которые принимают решение по комплексному развитию больших территорий, должны быть не только управленцами, но и иметь опыт и навыки создания больших гармоничных пространств.

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© фото из личного архива Александра

Конечно, в Москве есть примеры удачных проектов, которые сделаны качественно и полноценно, без оглядки на экономию бюджета, но много денег порождают большую конкуренцию на всех уровнях, что при создании таких тонких вещей, как ландшафтное искусство, не всегда хорошо.

В регионах все бывает несколько иначе, особенно в национальных республиках, для которых свой город – дом родной, предмет гордости, и поэтому получаются интересные результаты. В плане благоустройства мне понравились Чебоксары, Белгород, Воронеж, Казань. Наверное, есть еще много хороших примеров, которые я пока не видел, к сожалению.

- Как вы оцениваете переход от парков, которые были в Москве раньше, с аттракционами и без возможности отдыхать на газонах, к тому, что есть сейчас?

- Во-первых, аттракционы остались в разных парках, во-вторых, общую тенденцию создания новых общественных пространств я оцениваю положительно.

Парк – это место где люди должны чувствовать себя свободно, и стоит задумываться о сценарии поведения людей еще на этапе проектирования.

Люди, которые видят, чем им заняться в парке, не будут отвлекаться на глупости, например, пить пиво или вытаптывать цветы в «Музеоне».

Если в парке есть фотозона, то она должна выносить гигантское количество людей. Если есть подход к воде, то стоит предусмотреть, что в жаркий день к воде захотят подойти тысячи людей, и там не стоит делать газон или цветник. Антропогенная нагрузка должна учитываться проектировщиком еще при задумке концепции. Расчет этой нагрузки должен учитывать, сколько людей там пройдут, какого возраста, пола, профессии и интеллекта…

Например, парк «Зарядье». Я считаю, это очень хорошая концепция, но реализация этой идеи – сложный эксперимент. Нужно понимать, что любой парк требует годы на создание и развитие.

Неправильный подход – собрать 180 женщин и заставить их родить через два дня, так не бывает. Парк – это длинная история.

Парк «Зарядье» был построен очень быстро, на все посадки растений ушло практически одно лето, но теперь, чтобы его сохранять и развивать, требуются десятилетия. Мне кажется, внимание к его развитию должно быть не меньшее, чем к его постройке и запуску. Это профессиональная спокойная работа, которую нужно вести много лет.

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© фото из личного архива Александра

«Яма» на Китай-городе – место для молодежи. При его проектировании нужно было учитывать социальный и возрастной состав и интересы каждой социальной группы.

Мне не нравится практика, когда собирают мнения жителей и на этом основании пишут техническое задание на проектирование. Это плохая практика, так как даже жители одного подъезда не могут договориться, кто будет менять у них лампочку, а со сквером или двором еще сложнее.

Профессионализм проектировщика, а не соцопрос должен решать, как помирить всех, чтобы не получился в итоге жирафа с ногами от слона хоботом от верблюда. Иногда чиновники пытаются уйти от ответственности по принятию решений и возлагают ее на жителей.

Мне также нравится концепция Парка Горького, где молодежи дали место и инфраструктуру, а они устроили себе танцы, игры в волейбол, пляж и прочее.

- Во Франции, Италии и Испании сады цветут круглый год. Наш климат создает трудности ландшафтным дизайнерам?

© фото из личного архива Александра

- Иногда создается впечатление, что у нас в Москве постоянно что-то переделывают и строят. Но прилетаешь, например, в Париж, в район Дефанс, и видишь, что кругом вечная стройка, и никто не жалуется, люди привыкли. В Германии и Голландии непрерывно перестраиваются и ремонтируются дороги и развязки. Если город – живой организм, то он не может стоять на месте, не развиваясь.

Что касается климата, то у нас своя специфика, но это является условием, а не препятствием для дизайнера. Например, я имел опыт работы в Когалыме, где минус 53 зимой, вот это особенность! И при этом – очень хорошее городское озеленение из березы, рябины и еще очень немногих пород, устойчивых к таким морозам.

Вот вам, например, нравится Франция. Представьте, вы выходите летом из своей виллы в Ницце, а за забором вы видите выжженную солнцем траву и голые камни.

В это же время где-нибудь на подмосковной даче буйство зеленых красок и видовое разнообразие растений намного больше, поэтому у нас даже лучше летом, я думаю.

Мы должны учиться у других технологиям и подходам, экономике и бизнесу, но при этом строить свои сады и парки на своем культурном основании.

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