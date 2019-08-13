РИАМО - 13 авг. На 99% выполнены основные строительно-монтажные работы по благоустройству столичного госпиталя для ветеранов войн №2, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник осмотрел ход работ по благоустройству территории госпиталя.

«В 2019 году мы проведем благоустройство территории госпиталя для ветеранов войн №2 – ведущего лечебного учреждения этого профиля в Москве. По объективным причинам многие ветераны проводят в госпитале продолжительное время и поэтому нуждаются не только в качественном лечении, но и в благоустроенной территории для отдыха и встреч с родными», – заявил Собянин.

Благоустройство территории госпиталя (Волгоградский проспект, дом 168, строение 1) предусматривает устройство велодорожки и двух спортивных площадок, создание площадки для тихого отдыха, устройство дорожно-тропиночной сети (38,2 тысячи квадратных метров) и замену асфальтобентонного покрытия (24,2 тысячи квадратных метров), установку двух пергол, 184 малых архитектурных форм, 42 опор освещения и шести арт-объектов.

В рамках озеленения будет высажено 150 деревьев и 46 кустарников, уложено 48,7 тысячи квадратных метров газонов, разбито 1,6 тысячи квадратных метров цветников и установлено шесть альпийских горок.

«В госпитале №2 проходят лечение не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники боевых действий в горячих точках, поэтому наличие спортивной зоны является уместным», – уточняется в материале.