РИАМО – 13 авг. Муниципального депутата столичного района Зюзино Константина Янкаускаса, выдвигавшегося в Мосгордуму от команды оппозиционера Алексея Навального, вновь задержали, об этом сообщила его супруга Ольга Горелик.

«Доставили в ОВД Южное Бутово (и снова здравствуйте!). Вменяют призыв приходить на акцию 3 августа, размещенный в Сети», – написала Горелик в Facebook.

Ранее Янкаускаса арестовали 29 июля на семь суток за организацию несогласованного митинга, прошедшего в столице 27 июля. Пятого августа депутата вновь задержали на выходе из спецприемника. Тогда он был арестован еще на десять суток за несанкционированную встречу с избирателями 14 июля.

В Центризбиркоме 14 августа будут решать, рассматривать ли его жалобу на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму. Жалоба Янкаускаса поступила в комиссию по истечении отведенного законом пятидневного срока, тем не менее, отправлена почтой была вовремя.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На выборы зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.