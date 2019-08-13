РИАМО - 13 авг. Работы по благоустройству территорий улиц Народная, Школьная и сквера Талалихина в столичном Таганском районе планируют завершить в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник мэр столицы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству в нескольких районах в центре и на юго-востоке столицы.

«В прошлые годы на Таганке уже были выполнены большие работы по благоустройству. В этом году мы хотим привести в порядок еще несколько улиц в этом старом московском районе, в том числе и Народную», – сказал Собянин.

Общая площадь благоустройства составляет 12 гектаров. Главная задача – преобразовать существующую между Народной улицей и Новоспасским переулком транзитную зону в качественную городскую среду – благоустроенную и освещенную.

Проект предусматривает устройство семи детских и двух спортивных площадок, установку 322 малых архитектурных форм и 292 опор наружного освещения, создание новой дорожно-тропиночной сети (9,2 тысячи квадратных метров).

«В рамках озеленения будут высажены 176 деревьев и 18,3 тысячи кустарников, а также устроено 40,9 тысячи квадратных метров газонов. Кроме того, будут отремонтированы входные группы 11 зданий, выполнена промывка и ремонт фасадов 14 домов», – добавляется в материале.

В настоящее время основные строительно-монтажные работы на Народной улице выполнены на 80%.

Также после завершения работ Школьная улица станет полностью пешеходной, сохранив свой неповторимый колорит деловой малоэтажной Москвы. Там будут благоустроены прилегающие дворовые территории, где заменят покрытия, отремонтируют детские и спортивные площадки, установят новое оборудование и опоры наружного освещения.

Общая площадь благоустройства составляет 6,5 гектара. Проектом предусмотрено мощение тротуаров из гранитной плитки, установка 68 малых архитектурных форм и 145 опор освещения, устройство асфальтобетонного покрытия и кабельной канализации, а также установка трех новых остановок общественного транспорта. В рамках озеленения будут высажены 30 деревьев и 119 кустарников, уложено 4,6 тысячи квадратных метров газонов.

«В 2019 году мы планируем благоустроить сквер Талалихина – одно из любимых мест отдыха жителей Таганки», – добавил Собянин.

Работы по благоустройству сквера предусматривают устройство трех детских и спортивной площадки с безопасным резиновым покрытием, установку 98 малых архитектурных форм и 43 опор наружного освещения, создание новой дорожно-тропиночной сети. Также высадят 81 дерево и 1,9 тысячи кустарников, уложат 53,2 тысячи квадратных метров газонов.

Также в сквере будет организована историческая зона в память о подвиге летчика-истребителя Виктора Талалихина. Памятник герою будет дополнен мемориальной стелой, а новый фонтан будет позднее дополнен инсталляцией макета самолета И-16.

Кроме того, будут отремонтированы входные группы четырех зданий и выполнена промывка фасадов пяти домов. Общая площадь благоустройства составляет 4,5 гектара. В настоящее время основные строительно-монтажные работы выполнены на 95%.

Завершить благоустройство общественного пространства между улицами Малая Калитниковская и Талалихина планируется в августе.