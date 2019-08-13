РИАМО – 13 авг. Один из организаторов прошедшего митинга на проспекте Академика Сахарова, муниципальный депутат Илья Азар заявил, что в качестве альтернативы шествию 17 августа уведомил столичную мэрию о проведении пикетов в поддержку оппозиционных кандидатов в Мосгордуму.

Ранее городские власти отказали организаторам в проведении шествия по Бульварному кольцу из-за нарушения сроков подачи уведомления, сославшись на нормы федерального закона о митингах и демонстрациях.

«Мы сегодня до 14 часов уведомили мэрию о планах организовать несколько массовых пикетов 17 августа вдоль маршрута заявленного шествия», – написал Азар на своей странице в Facebook.

Также организатор заявленного на 17 августа шествия Андрей Морев написал в Facebook, что заявители акции во вторник направили в мэрию свои возражения на отказ в согласовании мероприятия.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 233 кандидата. В регистрации отказали 57 кандидатам. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением. В связи с этим проводились пикеты. 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. 10 августа на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная акция оппозиции, однако после нее многие приняли участие в несогласованном митинге в центре столицы.

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