РИАМО - 13 авг. В Ступине в текущем году начнется возведение животноводческого мегакомплекса холдинга «ЭкоНива», который создаст 120 рабочих мест, ход подготовки к строительству проверит 16 августа министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Животноводческий мегакомплекс появится в селе «Бортниково». Его производственные мощности позволят давать 100 тонн молока в сутки, а также содержать 3,5 тысяч голов крупного рогатого скота и 5,1 тысячи голов молодняка. Это будет первый в регионе комплекс холдинга «ЭкоНива» – крупнейшего российского производителя сырого молока.

«Ввод комплекса в «Бортниково» в эксплуатацию внесет существенный вклад в развитие как экономической, так и социальной сферы региона, а также инфраструктуры сельской местности этого района. Будет создано дополнительно порядка 120 новых рабочих мест», – отметил Разин.

Исполнительный директор подразделения холдинга «ЭкоНива», ООО «Ступинская Нива», Юрий Кинякин заявил, что средняя зарплата в этом комплексе будет выше, чем на аналогичных предприятиях в соседних регионах, также там будут полный соцпакет, регулярное обучением, привлечение молодежи.

Как ранее сообщал президент холдинга Штефан Дюрр, власти Подмосковья оказывают проекту большую поддержку. Строительство молочного комплекса, а также завода по переработке молока в Московской области начнется в 2019 году и завершится к концу 2021 года. Объем инвестиций составит около 20 миллиардов рублей.

Холдинг «ЭкоНива» планирует построить в городском округе Ступино два комплекса с поголовьем 3-3,5 тысячи коров каждый. Соглашение об их возведении было подписано на форуме в Санкт-Петербурге.

Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице с 6 по 8 июня. Его ключевой темой в этом году было формирование повестки устойчивого развития. Активное участие в работе ПМЭФ-2019 приняла делегация Московской области.