РИАМО – 13 авг. Группы для детей раннего младенческого возраста открывают в детсадах Солнечногорска, так, новая группа для детей до полутора лет появится в детсаду №14 поселка Менделеево, после открытия детский сад примет 15 самых маленьких воспитанников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«К новому учебному году в детском саду №14 поселка Менделеево откроется группа для детей от года до полутора лет. В настоящий момент в помещении группы проводят ремонт стен, пола и потолков, а также меняют сантехнику», – говорится в сообщении.

Соответствующая возрасту детей мебель уже собрана. После открытия группы детский сад примет 15 самых маленьких воспитанников.

«Всего в нашем детском саду воспитывается 210 детей. У нас уже есть две младшие группы для детей от 1,5 до 3 лет, однако группа младенческого возраста открывается впервые. Сейчас наличие такой группы крайне необходимо. У нас уже из 15 будущих мест заняты 11», – пояснила заведующая детским садом №14 Наталья Писарева.

В рамках подготовки к новому учебному году в учреждении также отремонтировали входную группу и обновили все лестничные пролеты.

Полностью завершить работы по обустройству младшей ясельной группы здесь планируют до 19 августа.