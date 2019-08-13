РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. Во вторник утром на трассе М-2 «Крым» на территории Подольска фура въехала в отбойник, из нее вылилась солярка, пострадавших нет, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Когда я проезжал утром на Симферопольском шоссе недалеко от поселка Александровка, там стояла фура, которая влетела в отбойник на разделительной полосе на выезде из Подольска в сторону Москвы. Она снесла несколько метров ограждения. Правая полоса основной дороги и левая дублера в месте аварии были перекрыты, образовалась большая пробка», – сказал свидетель.

По его словам, фура пробила бензобак, и на трассу разлилась солярка, из-за чего стоял сильный запах.