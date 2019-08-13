РИАМО - 13 авг. Около 40 учителей из 10 общеобразовательных организаций Мытищ повысили свою квалификацию по использованию электронных ресурсов при обучении в рамках масштабного национального проекта «Образование», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«(Учителя - ред.) прошли дистанционное обучение в научно-образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Институт новых технологий» по курсу «Практические вопросы использования электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе» и получили удостоверение о повышении квалификации», — говорится в сообщении.

На сайте министерства просвещения Российской Федерации отмечается, что национальный проект «Образование» преследует две цели. Во-первых, вывести Российскую Федерацию в десятку мировых лидеров по качеству образования, а во-вторых, воспитать гармонично развитую и социально ответственную личность на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также исторических и национально-культурных традиций.

По этой инициативе реализуют 10 федеральных проектов, развивающих образовательное пространство в России. В их числе - «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Учитель будущего».