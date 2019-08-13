РИАМО - 13 авг. Вместо хаотичной парковки в районе Выхино-Жулебино Москвы в текущем году создадут новый парк для жителей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по комплексному благоустройству в нескольких районах в центре и на юго-востоке столицы.

«В 2019 году на месте хаотичной парковки мы планируем создать новый парк для жителей Самаркандского бульвара», – заявил градоначальник.

Благоустройство парка проводится на территории от дома 137А, корпус 9, по Самаркандскому бульвару до дома 183, корпус 2, по Волгоградскому проспекту. В настоящее время основные строительно-монтажные работы выполнены на 98%.

Общая площадь благоустройства составляет 2,7 гектара. Проектом предусмотрено устройство трех детских площадок и вело-пешеходных дорожек, установка 118 малых архитектурных форм и 34 опор наружного освещения, устройство дорожно-тропиночной сети. В рамках озеленения будет высажено 51 дерево, уложено 16,8 тысячи квадратных метров газонов и устроено два цветника.

По словам мэра, в текущем году также планируется благоустроить Нижегородскую и Ферганскую улицы. Их благоустройство синхронизировано с открытием Некрасовской линии метро.

Общая площадь благоустройства на Нижегородской улице составляет 8 гектар. Проектом предусмотрена замена покрытия тротуаров и асфальтобетонного покрытия, установка опор освещения и новых остановок общественного транспорта. В рамках озеленения будет уложено 28 тысяч квадратных метров газонов.

На Ферганской улице площадь благоустройства составляет 4,9 гектара. Проектом предусмотрена замена покрытия тротуаров и асфальтобетонного покрытия, установка опор освещения. В рамках озеленения будет уложено 28,7 тысячи квадратных метров газонов.