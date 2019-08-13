РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 авг. В Подольском роддоме теперь будут проводить Дни открытых дверей не только по четвергам, но и по субботам, сообщила «РИАМО в «Подольске» сотрудница медучреждения.

«В Подольском родильном доме рады гостям и приглашают будущих мам на День открытых дверей теперь и в субботу. Специально для тех, кто работает и никак не может в четверг, мы открываем двери еще и в субботу. Можно брать с собой будущих пап познакомиться с нашими условиями – мы приветствуем партнерские роды», – сказала сотрудница.

По ее словам, Дни открытых дверей будут проходить каждый четверг с 14:00 и каждую субботу с 11:00.