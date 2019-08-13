РИАМО – 13 авг. В образовательных учреждениях Наро-Фоминского городского округа появятся современные центры гуманитарного и цифрового профилей в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

В настоящее время ведутся ремонтные работы для подготовки создания центров гуманитарного и цифрового профилей для обучающихся «Точка роста» в Атепцевской и Васильчиновской школах.

«Профильные центры войдут в общую федеральную сеть. На ремонт, приобретение оборудования и мебели выделено около 2,4 миллиона рублей из федерального бюджета, около 1,3 миллиона рублей из бюджета Московской области и более 1,5 миллионов рублей из бюджета Наро-Фоминского городского округа», – говорится в сообщении.

Открытие центров позволит значительно улучшить материально-техническую базу в общеобразовательных организациях. Здесь будут оборудованы современные кабинеты технологии, информатики, ОБЖ. Центры оснастят высокотехнологичными компьютерами, многофункциональными устройствами, мобильными классами, шлемами виртуальной реальности, квадрокоптерами, интерактивными досками, лабораторным оборудованием и рабочими станками.

«Открытие современных центров в рамках проекта «Современная школа» запланировано на начало учебного года», – заключается в материале.